Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой помощи, ограничившись словами сочувствия по поводу катастрофической ситуации в стране, отмечает немецкое издание Der Spiegel.

С начала конфликта Бербок приезжает на Украину уже в седьмой раз, но на этот раз она прибыла с пустыми руками, констатирует автор публикации.

По его мнению, это свидетельствует о полном провале программы Immediate Action on Air Defence (IAAD), которая создавалась в ФРГ по инициативе Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.

А Бербок ранее признала, что немецкое правительство не может передать Украине комплексы ПВО Patriot из-за исчерпания их запасов.