СМИ отметили, что Бербок прилетела в Киев «с пустыми руками»
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Во время визита в Киев глава МИД Германии Анналена Бербок не предложила Украине никакой помощи, ограничившись словами сочувствия по поводу катастрофической ситуации в стране, отмечает немецкое издание Der Spiegel.
С начала конфликта Бербок приезжает на Украину уже в седьмой раз, но на этот раз она прибыла с пустыми руками, констатирует автор публикации.
По его мнению, это свидетельствует о полном провале программы Immediate Action on Air Defence (IAAD), которая создавалась в ФРГ по инициативе Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.
Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.
А Бербок ранее признала, что немецкое правительство не может передать Украине комплексы ПВО Patriot из-за исчерпания их запасов.