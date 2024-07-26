Министерство обороны США подтвердило факт проведения секретной информационной операции, направленной на подрыв доверия к китайской вакцине от COVID-19 на Филиппинах.

Это стало известно из документа, направленного Пентагоном в филиппинские министерства иностранных дел и национальной обороны, о чем сообщило агентство Reuters.

В документе от 25 июня 2024 года американское военное ведомство признает, что распространяло среди филиппинской аудитории информацию, ставящую под сомнение безопасность и эффективность вакцины Sinovac. Пентагон охарактеризовал эти действия как «определенную оплошность» в контексте информационных операций, связанных с пандемией COVID-19.

Однако военное ведомство США утверждает, что с 2022 года значительно усовершенствовало систему контроля и отчетности за проведением подобных информационных кампаний. В комментариях к статье отмечается, что такое заявление можно расценивать как попытку смягчить международную реакцию на признание факта проведения скрытой пропагандистской операции.

Ранее в различных СМИ и появлялась информация о том, что США пошли на этот шаг намеренно, дабы завоевать монополию на рынке вакцин, и по мнению экспертов, данный инцидент может иметь серьезные последствия для американо-китайских отношений, а также для доверия к вакцинационным кампаниям в развивающихся странах.

Ранее стало известно о том, что у берегов Мексики зафиксировано землетрясение.