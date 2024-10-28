Несмотря на усилия стран НАТО, ВСУ продолжают сталкиваться с серьезной проблемой снарядного голода, пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование ситуации с боеприпасами на фронте.

Несмотря на то что США остаются одним из главных спонсоров военной помощи Украине, они также сталкиваются с трудностями в производстве и поставках боеприпасов.

С начала конфликта в феврале 2022 года западные издания сообщили о превалирующем артиллерийском превосходстве России. В НАТО отметили, что Москва производит в три раза больше снарядов, чем все страны альянса вместе взятые. На фронте этот разрыв еще более заметен: на каждый выпущенный украинский снаряд приходится пять российских.

Сложная специфика западной помощи также усугубляет проблему. Хотя ВСУ имеют в своем арсенале разнообразные артиллерийские системы, вплоть до 14 типов гаубиц, это затрудняет транспортировку боеприпасов. В большинстве стран на вооружении всего два или три типа гаубиц, что позволяет значительно упрощать логистику.

Артиллерия, оставшаяся «богом войны», отвечает за 70% потерь с обеих сторон конфликта. Снижение огневой мощи украинских орудий приводит к значительно большим потерям среди военнослужащих. Несмотря на попытки Киева нарастить собственное производство снарядов, результаты пока не отражаются на фронте, и военнослужащие не ощущают улучшений.

На фоне «снарядного голода» США столкнулись с серьезными проблемами, связанными с предсказанием хода войны на европейском театре. Ошибки в прогнозах и восстановлении промышленности обострили критическую нехватку снарядов, что вызвало озабоченность среди военных аналитиков и сотрудников Пентагона.

Согласно данным высокопоставленных военных чиновников, Пентагон поставил амбициозную задачу — к концу 2025 года производить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.

Для решения задач было открыто новое производство в Меските, а также запланировано создание еще двух заводов в Канзасе и Арканзасе. Ожидается, что в рамках улучшения производственных мощностей на заводах будет налажено производство тротила и метательных зарядов.

Однако эксперты предупреждают, что даже при успешной реализации этих планов, Киеву необходимо минимум 350 тыс. снарядов в месяц, что делает существующие меры недостаточными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны РФ рассматривает возможные варианты ответа на удары ВСУ вглубь российской территории.