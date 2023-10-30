СМИ: переговоры по заложникам в секторе Газа зашли в тупик из-за топлива

По данным американского чиновника, знакомого с переговорным процессом, хамасовцы требовали от Израиля поставить в сектор Газа топливо, однако никаких гарантий по освобождению пленных боевики не давали. Сообщение приводят РИА Новости.

«ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны плюс другие страны хотят освобождения большой группы своих граждан», – сказал чиновник.

По информации телеканала, переговоры не сдвигались с места с 27 октября, то есть до начала израильской наземной операции в Газе. Как добавил один из дипломатов, еще 26 октября в переговорах прослеживался прогресс, а их участники должны были договориться об освобождении иностранцев в минувшие выходные.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что боевики ХАМАС потребовали от Израиля организовать поставку топлива в обмен на 50 заложников. Израильская сторона отказалась от этого, поскольку опасалась, что боевики будут использовать топливо в военных целях.

Ранее ХАМАС сообщил, что 50 заложников погибли в секторе Газа из-за обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным Израиля, хамасовцы с 7 октября взяли в плен от 222 до 250 человек.

30 октября мать одной из взятых в плен заложниц – немки Шани Лук, сообщила, что ее дочь погибла. В соцсетях ранее распространились кадры, на которых хамасовцы везут Шани в авто. На видео видно, что девушка получила травмы.