СМИ: план Трампа по территориям Крыма и Донбасса высечен на камне

Президент США Дональд Трамп намерен оставить за Россией контроль над территориями, которые она заняла в ходе военной операции. Этот план, как утверждает источник, близкий к спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу, является окончательным и «высечен на камне», сообщает газета The Times.

Собеседник издания подчеркнул, что Трамп настаивает на реализации разработанного его командой плана по урегулированию украинского конфликта. По мнению президента США, у Владимира Зеленского «нет выбора», кроме как согласиться с этими условиями.

Источник также отметил, что давление на украинского лидера в этом направлении продолжает усиливаться.

Возможная встреча Трампа с Зеленским может состояться в Риме в субботу, 26 апреля, на церемонии прощания с Папой Римским Франциском, отмечает газета.

При этом издание напомнило, что США могут выйти из переговорного процесса на следующей неделе, если соглашение не будет достигнуто.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал положительную оценку встрече своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.