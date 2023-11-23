СМИ: польские перевозчики заблокировали военные грузы, предназначенные Украине

Поставки военных грузов и других критически важных товаров на Украину стали объектом блокировки в результате протеста со стороны польских перевозчиков на границе между двумя странами, сообщает украинское информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию от украинских волонтеров и активистов.

Ранее СМИ сообщили о том, что польские перевозчики, тем не менее, разрешают поставки на Украину грузов гуманитарного и военного назначения.

Агентство отмечает, что на украинско-польской границе стало невозможным движение тысяч грузовых автомобилей, перевозящих топливо, дроны, тепловизоры и медицинские товары. Сообщается также, что комплектующие для детекторов беспилотных летательных аппаратов не смогли преодолеть границу, из-за чего возникают трудности в процессе украинского производства важного оборудования.

Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Их требования включают в себя восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и поставок нужд украинской армии. Также они требуют приостановки действия лицензий для компаний, основанных на Украине после февраля 2022 года, проведения проверок в отношении этих компаний, а также разделения очередей для пустых и загруженных транспортных средств.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Речь идет о КПП «Корчева – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская» и «Дорогуск – Ягодин». Польские перевозчики блокируют подъездные пути к этим пунктам своими транспортными средствами и, согласно информации СМИ, разрешают проезд только легковым автомобилям, автобусам, а также грузам гуманитарного и военного назначения, в то время как остальные грузовики пропускаются по одному в час.

Ранее мы сообщали, что Финляндия приняла решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райя-Йосепи», из-за того, что, по утверждениям финской стороны, Москва намеренно провоцирует миграционный кризис на границе двух государств. Погранслужба финского государства сообщала, что на границе фиксируются большие потоки беженцев из Сомали и Ирака, а также других стран Ближнего Востока.