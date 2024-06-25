СМИ: премьер Эстонии Каллас сменит Борреля во главе евродипломатии

Лидеры стран ЕС договорились, что премьер Эстонии Кая Каллас займет место Жозепа Борреля во главе евродипломатии, сообщает агентство DPA.

Также по данным агентства, согласована кандидатура главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

На должность главы Евросовета прочат бывшего премьера Португалии Антониу Кошту. В настоящее время этот пост возглавляет Шарль Мишель.

Ранее страны Евросоюза утвердили 14-й по счету пакет антироссийских санкций. Под ограничения, в частности, попали исполнители Shaman и Полина Гагарина, а также актер Иван Охлобыстин.