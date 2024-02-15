СМИ: премьер-министр Эстонии Каллас может занять новообразованную должность еврокомиссара по обороне

В Евросоюзе обсуждают возможность создания новой должности — еврокомиссара по обороне, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, этот пост могут занять глава МИД Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В обязанности нового еврокомиссара будет входить контроль над оборонной промышленностью стран ЕС. В Евросоюзе считают это необходимым на фоне конфликта на Украине и возможного прихода к власти в США Дональда Трампа, который скептически относится к своим европейским союзникам. Сообщается, что идею введения новой должности горячо приветствует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Евросоюз проигрывает конкуренцию России в военной сфере.