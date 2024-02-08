Глава МИД Украины Кулеба: Евросоюз проигрывает России конкуренцию в военной сфере

Европейская промышленность, которая выпускает вооружение и боеприпасы, по своим возможностям заметно уступает российским предприятиям. Из-за этого украинская армия испытывает дефицит снарядов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его слова привело РИА Новости .

Такое высказывание дипломат сделал сразу после пресс-конференции с руководителем дипломатической службы ЕС Жозепом Боррелем.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», - сообщил Кулеба.

Затем он добавил, что украинские военные страдают от дефицита снарядов к артиллерии. И сейчас главное, чтобы этот дефицит не перерос в полноценный «снарядный голод».

Ранее Кулеба заявлял, что в случае приостановки помощи со стороны Запада Киев может проиграть военный конфликт. Российская армия прорвет фронт из-за скудности ресурсов в руках ВСУ, и все закончится катастрофой.