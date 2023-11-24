СМИ: премьер-министр Японии Кисида ночевал в гостинице по соображениям безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел ночь в гостинице, вместо своей резиденции, сообщает телеканал NHK . Отмечается, что такие меры связаны с безопасностью.

«По соображениям безопасности мы не можем озвучить подробности об этой неисправности», – приводит телеканал слова представителя правительства.

Также, как отмечает издание, Кисида будет находиться в гостинице до окончания ремонта в свое резиденции.

СМИ сообщали, что вечером, 23 ноября, японский премьер-министр вернулся в 20:00 по местному времени в свою резиденцию после мероприятия, приуроченного ко Дню благодарения труду. Спустя 1,5 часа Кисида переселился в отель в правительственном квартале Нагатате.

Японская пресса сообщала, что причиной вынужденного переселения стали неполадки с оборудованием в резиденции.

Ранее мы сообщали, что рейтинг японского правительства упал до рекордно низкой отметки. По информации газеты Yomiuri, всего 24% японцев доверительно относятся к действующей в стране власти.