Генпрокуратура направила запросы в США и Германию по делу о «Северных потоках»

Генеральная прокуратору РФ направила в США, Германию, Францию и на Кипр официальные запросы о расследовании терактов на «Северных потоках», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне депутаты Государственной думы РФ обратились в Генпрокуратуру. Они попросили надзорное ведомство установить, возможна ли причастность находящихся за рубежом лиц к подрывам на газопроводах, а также к терактам, совершаемых на территории России.

«По результатам изучения представленных материалов, они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве понадеялись, что коллеги из западных государств добросовестно отнесутся к просьбе российской стороны и исполнят возложенные на них обязательства в рамках Международных конвенций о борьбе с терроризмом.

В феврале 2024-го года Дания и Швеция объявили о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках». При этом страны не исключили, что на объектах была организована диверсия, однако найти доказательств и причастных к ней не удалось. Свое расследование также проводит Германия.

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. В момент подрыва по ним не реализовывалась прокачка газа.

О том, что ко взрывам могут быть причастным спецслужбы США, которые действовали по наводке президента Джо Байдена, ранее писал американский журналист Сеймур Херш.

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