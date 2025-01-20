В конце 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал на продолжении военных действий со стороны Украины, несмотря на рекомендации Пентагона, который предложил Киеву сосредоточиться на мирных переговорах, сообщила газета The New York Times.

По сведениям издания, Блинкен выступал за сохранение активных боевых действий, в то время как Пентагон советовал начать диалог. В своей более напористой позиции он стремился усилить военную помощь Украине.

Как подчеркивают аналитики, на тот момент Блинкен рассматривался как «военный стратег», противостоящий более осторожной позиции Пентагона и активно поддерживающий поставки более современного вооружения для Украины.

В то же время Марк Милли, который тогда возглавлял Объединенный комитет начальников штабов США, выразил необходимость начать переговоры с Россией.

Ранее Блинкен назвал желание Украины обязательным условием для завершения конфликта.