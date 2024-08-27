СМИ: разведывательные ведомства Турции и Сирии могут провести переговоры

Разведка Турции и Сирии скоро может встретиться для проведения совещания. Собрание может пройти даже без специальных предварительных условий. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Накануне политический лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад отметил вклад России, Ирана и Ирака в примирении Анкары и Дамаска, несмотря на то, что эти меры не принесли никакого развития отношений конфликтующих стран.

МИД РФ Михаил Богданов предложил провести встречу президентов Сирии и Турции в России. Однако дипломат из Анкары, имя которого не называется, заявил, что переговоры двух стран на территории другого государства точно невозможны, его слова приводят журналисты РИА Новостей.

Ранее сообщалось о том, чем Башар Асад может быть полезен Путину. Политолог заявил, что интересы России, Ирана и Турции сталкиваются в Сирии, поэтому для Москвы очень важно держать ситуацию под контролем, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.