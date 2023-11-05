СМИ: рейтинг японского премьер-министра Кисиды упал до критических показателей

По данным источника, уровень поддержки правительства Кусиды достиг отметки в 28,3%. Отмечается, что критическая отметка составляет 30%. То есть нынешние показатели являются ниже нее.

Также, как уточняет агентство, уровень недоверия к политику вырос до 62%. Эти данные являются результатом опроса граждан Японии, которые Kyodo провело накануне.

По сравнению с октябрьскими результатами опроса, рейтинг правительства Японии в целом понизился. Уровень неодобрения к нему вырос на 5,3%. Кроме того, большинство японцев выступают против инициативы правительства, касающейся экономики страны. Предлагается единократно сократить налоги на 40 тысяч иен (порядка 268 долларов на человека). Против этого решения выступают 62,5% опрошенных.

Данная инициатива также предполагает оказание финансовой поддержки семьям с низкими доходом.

Опрос Kyodo проводило с помощью телефонного обзвона в период с 3 по 5 ноября. Сколько граждан Японии приняли участие в исследовании, не уточняется.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более 77% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Почти 75% граждан одобряют деятельность главы государства.