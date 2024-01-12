СМИ: российские шпажисты Бида намерены выступить от США на Олимпиаде

Шпажисты Сергей и Виолетта Бида, ранее выступавшие на международных турнирах под флагом России, намерены выступить на предстоящей Летней Олимпиаде от США, сообщает издание USA Today .

Как отмечает источник, спортсмены в этом вопросе заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), а также Федерацией фехтования США. Организации написали официальные письма с поддержкой шпажистов.

USA Today пишет, что адвокат Бида – Джек Винер, и его коллеги начали работу по налаживанию контакта с сенаторами и представителями Конгресса США. Как отметил юрист, для того, что российские спортсмены смогли выступать под флагом США на Олимпийских играх-2024, им необходимо получить американское гражданство. А для этого, уточнил Винер, Сенат и Палата представителей должны принять соответствующий законопроект в отношении Бида. Документ также должен подписать президент США Джозеф Байден.

Сергей Бида является вице-чемпионом Олимпийских игр-2020 в Токио, а его супруга Виолетта – серебряный призер чемпионата мира. Сергей после выступления в Японии был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В прошлом году Сергей и Виолетта приняли решение уехать из России в США, где начали работать тренерами в Academy of Fencing Masters.

Ранее МВД России объявило шпажистов в розыск. Супруги выступили летом на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе. Из-за этой ситуации Федерация фехтования России (ФФР) отстранила старшего тренера сборной страны Александра Глазунова.

Ситуация с Бида осложняется еще и тем, что муж и жена являются военнообязанными. Они покинули часть самовольно, за что им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что российский биатлонист Александр Бектуганов стал чемпионом России. Спортсмен представлял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯМАО). Он победил с результатом 20 минут 31 секунд.