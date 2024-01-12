Спортсмен из ЯНАО стал чемпионом России по биатлону

Биатлонист Александр Бектуганов забрал золото после суперспринта на чемпионате РФ в Пермском крае, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Федерацию биатлона по региону.

Ямалец смог достичь победы с результатом 20 минут и 31 секунду. Этого времени спортсмену хватило для преодоления дистанции на супреспринте в Пермском крае. Александр Бектуганов допустил лишь два промаха, обогнав остальных участников гонки.

Серебро досталось трехкратному призеру Олимпийских игр Эдуарду Латыпову, у него семь промахов: дистанцию он преодолел на три секунды больше, чем победитель. Тройку лидеров замкнул биатлонист Александр Корнев.

С ЯНАО в спринте участвовал также Виктор Плицев и Рустам Каюмов. Они финишировали пятым и 11-м соответственно.

Поборолись за звание лучшего и ямальские биатлонитски. Среди них Лариса и Валерия Каюмовы: девушки заняли шестое и седьмое места. Золото забрала свердловчанка Тамара Дербушева.

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