СМИ сообщают о готовности Латвии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией

Министерство Внутренних Дел Латвии объявило о намерении закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией.

Планируется, что эти меры вступят в силу с 16 октября. Об этом сообщает местный телеканал LSM. Пока об официальных причинах для закрытия данных пунктов пропуска не было объявлено, однако считается, что это решение может быть связано с санкционными нормами и ужесточением контроля на границах Европейского союза.

В последнее время наблюдается растущая тревожность в ряде европейских стран по поводу движения автомобилей с российскими номерами через границу. В этом контексте, Латвия, как член ЕС, может принимать меры для контроля на своей границе.

Закрытие пунктов пропуска Виентули и Педедзе может повлиять на торговые и транспортные связи между Латвией и Россией, считают эксперты.