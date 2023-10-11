Единственная электростанция в секторе Газа приостановила свою работу из-за истощения запасов топлива, сообщение об этом появилось в эфире телеканала Al Hadath.

Такое положение вещей привело к полному прекращению подачи электроэнергии в анклаве, что влечет за собой серьезные угрозы для жизни и здоровья местных жителей.

Представитель Министерства Здравоохранения сектора Газа предупредил Al Hadath, что медицинское оборудование в отделениях интенсивной терапии находится под угрозой полной остановки, что ставит под вопрос жизнь и здоровье пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Кроме того, он также выразил опасения относительно возможности прекращения работы холодильников в моргах, что может привести к экологической катастрофе в регионе.

Эта критическая ситуация связана с разгоревшимся вооруженным конфликтом между Израилем и ХАМАС, который привел к серьезным нарушениям в секторе Газа. Остановка электростанции оставила анклав без источника электроэнергии, что сказывается на жизни обычных граждан, а также на работе медицинских учреждений и хранилищ медицинских препаратов.

Мировое сообщество следит за развитием событий в регионе и призывает к прекращению насилия и нахождению мирного решения для окончания конфликта в секторе Газа. Власти России также высказывались о необходимости дипломатических диалогов и решение вопроса мирным путем.