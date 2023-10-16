СМИ сообщили о краже медикаментов и топлива из сектора Газа

Важные запасы топлива и медикаментов, предназначенные для гуманитарной помощи, были похищены на объекте ООН в секторе Газа неизвестными злоумышленниками.

Об этом пишет ТАСС. Это произошло в контексте разгоревшегося военного конфликта с Израилем и напряженной гуманитарной ситуации в этом регионе.

Ближневосточное агентство ООН, ответственное за предоставление гуманитарной помощи в Газе, выразило глубокое беспокойство по поводу произошедшего инцидента. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники проникли на территорию объекта ООН и украли существенное количество топлива и медикаментов, предназначенных для населения Газы, в том числе детей и уязвимых групп населения. Пока нет никаких данных о том, кто может быть причастен к данному инциденту.

Ситуация в Газе продолжает вызывать обеспокоенность мирового сообщества, и такие инциденты только усугубляют уже критическую гуманитарную ситуацию в регионе.