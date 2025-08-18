СМИ сообщили о необычном формате наблюдения глав ЕС за переговорами Трампа и Зеленского

В Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского сложилась необычная ситуация — лидеры европейских стран наблюдали за процессом через мониторы, установленные в отдельной комнате. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Примечательно, что европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен находились буквально в нескольких метрах от места событий, но были лишены возможности непосредственного участия в переговорах. Вместо этого они могли лишь наблюдать за происходящим через видеотрансляцию.

Трамп сначала провел открытую встречу с Зеленским в Овальном кабинете. Затем переговоры приняли закрытый формат. Встреча посвящена урегулированию украинского конфликта, который длится почти четыре года.

Накануне, в пятницу, 15 августа, Трамп провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран говорили не только об украинском кризисе, но и о налаживании российско-американских отношений.

Ранее в сети завирусилось фото, на котором европейские «ждуны» сидят у Овального кабинета.