В Сети распространилось фото с сидящими в ряд у Овального кабинета европейскими «ждунами»

В Белом доме разворачивается необычная дипломатическая ситуация — пока президент США Дональд Трамп проводит переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, у дверей Овального кабинета ожидают своей очереди лидеры стран Европейского союза (ЕС). Изображение опубликовал телеграм-канал Readovka.

На фото можно заметить президента Франции Эммануэля Макрона, главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, а также представителей «коалиции желающих», которые должны будут участвовать в расширенных переговорах позже.

Стоит отметить, что изображение полностью сгенерировано искусственных интеллектом (ИИ) и никакого отношения к реальной обстановке в Белом доме не имеет. Несмотря на это, картинка вызвала волну шуток у пользователей соцсетей.

Особый интерес вызывает тот факт, что Трамп предпочел сначала разобраться с украинским вопросом наедине с Зеленским, оставив европейских лидеров ожидать своей очереди.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не встретил европейских лидеров по их прибытии в Белый дом.