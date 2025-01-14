СМИ сообщили о непрямых каналах связи между Путиным и Байденом

Издание The New York Times сообщило , что президент России Владимир Путин и американский президент Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с начала специальной военной операции в феврале 2022 года, хотя личные переговоры между ними не происходили.

В интервью, данном американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года, Путин заявил, что с Байденом не общался с тех пор, однако отметил наличие «определенных контактов» между Россией и США.

По информации издания, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан тайно инициировал ряд звонков помощнику Путина Юрию Ушакову.

В одном из разговоров Салливан отметил, что США возлагают ответственность на Россию за пересылку взрывных устройств через курьерские службы, что Кремль решительно отверг, обвиняя американские власти в нагнетании ситуации.

The New York Times также сообщает о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал эту тему с главой СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Ранее подобные сведения о контактах присутствовали в западной прессе. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что такие телефонные разговоры позволяют Москве сигнализировать Вашингтону о возможной эскалации на Украине.

Ранее Байден заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсам удалось достичь невиданной силы.