Президент России Владимир Путин полагает, что ключевые цели конфликта на Украине уже достигнуты, включая установление контроля над территорией, соединяющей материковую Россию и Крым, а также ослабление украинской армии, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник из Кремля.

В прошлом году Россия отмечала значительное расширение своих территориальных позиций с первых дней военных действий и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

Трамп, вернувшись к своим обязанностям на этой неделе, заявил, что намерен быстро решить украинский кризис. Он предупредил о возможности введения санкций и тарифов против России, если Путин откажется от переговоров, добавив, что экономике России могут грозить «серьезные проблемы».

Российский лидер осознает, что конфликт негативно сказывается на экономике, упомянув о «действительно серьезных проблемах» наподобие влияния высоких процентных ставок на гражданский сектор и промышленность.

В последние месяцы «внутренняя активность» в стране испытывает напряжение из-за нехватки рабочей силы и высоких кредитных ставок, что стало причиной роста мнения среди части российской элиты о необходимости мирного разрешения конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин вновь назначил Краснова на пост генерального прокурора РФ.