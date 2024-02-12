СМИ: советника по безопасности Белого дома Кирби перебросят на информационную политику

Советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби получит новую должность, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Кирби станет помощником Джо Байдена и возглавит большую команду, которая будет координировать информационную политику между всеми ведомствами. Агентство отмечает, что в новой должности роль Кирби возрастет.

При этом он продолжит делать публичные заявления по вопросам безопасности.

Ранее Кирби занимал должности пресс-секретаря Пентагона и Госдепартамента.

Действующий президент США Джо Байден собирается возглавить Белый дом еще на один срок. Однако у окружающих вызывает вопросы его ментальное здоровье. Специальный прокурор Роберт Хер в своем докладе заявил, что Джо Байден испытывает большие проблемы с памятью.