Байдена назвали в США «сострадательным благонадежным человеком с плохой памятью»

Специальный прокурор Роберт Хер в своем докладе заявил, что Джо Байден испытывает большие проблемы с памятью. При этом он сам вполне благонадежен. Эту точку зрения привел ТАСС .

Хер перечислил случаи, когда Байден не мог вспомнить какие-либо важные для его биографии даты. Например, он забывал, когда приступил к выполнению обязанностей вице-президента, и когда сложил их с себя.

«Он не помнил, хотя прошло всего несколько лет, когда умер его сын Бо», - упомянул прокурор.

Он заявил, что президент является «сострадательным, благонамеренным пожилым человеком», который испытывает серьезные проблемы с памятью. Это, по его словам, представляет серьезный риск для национальной безопасности, так как Байден работает с секретными документами.

Ранее по поводу памяти президента высказался Майк Джонсон, спикер Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов. Он заявил, что тот не достоин занимать свой нынешний пост. Это еще раз подтвердила пресс-конференция, которую провели сразу после публикации отчета спецпрокурора. Во время своего выступления Байден снова умудрился перепутать глав двух государств.