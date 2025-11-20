Соединенные Штаты Америки могут начать оказывать давление на Владимира Зеленского с целью заключения рамочного соглашения с Российской Федерацией, состоящего из 28 пунктов. Соответствующая информация была распространена агентством РБК-Украина со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией (материал есть у РИА Новости ).

Согласно полученным данным, предлагаемый документ включает положения о территориальных уступках, в частности о признании украинской стороной принадлежности Крыма и новых регионов Российской Федерации. Кроме того, среди обсуждаемых условий значится ограничение дальности действия украинских вооружений, что исключит возможность нанесения ударов по территории России.

Публикация в Telegram-канале РБК-Украина содержит утверждения о том, что американская администрация может начать процесс склонения украинского руководства к принятию данного соглашения. В сообщении подчеркивается, что перечисленные условия являются частью более широкого пакета предложений, состоящего из 28 пунктов.

