СМИ: Техасский суд приостановил программу Байдена для получения правового статуса незаконными мигрантами

Федеральный суд штата Техас США отменил действие законопроекта президента Джо Байдена, который позволял лигализоваться в стране за счет вступления в брак с американцами. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило новостное агентство AP со ссылкой на решение суда.

В начале лета Правительство Соединенных штатов ввело ряд новых законов для нелегальных мигрантов. По новым документам, американский паспорт смогут получить лица, которые прожили в стране меньше десяти лет и официально зарегистрировали свои отношения с гражданином США.

Решение суда будет действовать две недели, отмечается, что оно может быть продлено. Судья, который принял такое постановление, отметил, что новая госпрограмма требует «более детального рассмотрения». Истцом по делу выступили 16 штатов США и главный прокурор

Ранее сообщалось о том, что республиканец Дональд Трамп отказался от подготовки к дебатам с соперницей Харрис, чтобы «не словить столбняк челюсти».