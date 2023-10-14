СМИ: тела пропавших израильтян нашли в секторе Газа

Тела двух без вести пропавших граждан Израиля обнаружили во время проведения военной операции в секторе Газа, сообщило издание Haaretz.

По данным источника, погибших нашли пехота и бронетанковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейда. Издание отмечает, что военные также обнаружили вещи, которые могут помочь в освобождении пленных израильтян.

На данный момент в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС, которому принадлежит власть в Газе, находятся порядка 150 человек. Среди них могут быть граждане РФ и США.

Из-за обострения палестино-израильского конфликта обе стороны потеряли более тысячи человек. Несколько тысяч граждан Израиля и Палестины получили ранения.

ХАМАС 7 октября выпустил по Израилю до 5 тысяч ракет. Представители группировки в этот день объявили о проведении специальной операции «Буря Аль-Акса», цель которой – освобождение «оккупированных» Израилем территорий.

Впервые за 50 лет конфликт между Палестиной и Израилем обрел такой масштаб и повлек за собой тысячи жертв.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».