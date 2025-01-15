СМИ: TikTok готовится к отключению приложения в США 19 января
Information: TikTok готовится к отключению приложения в США
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TikTok готовится к отключению приложения в США в воскресенье, 19 января, сообщило издание Information.
Это решение связано с новым законом, подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году, который предусматривает требование передачи контроля над TikTok американской компании.
Социальная сеть, принадлежащая китайской компании ByteDance, оказалась под пристальным вниманием властей США из-за опасений по безопасности данных пользователей и возможности пропаганды.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп также отреагировал на новый закон Байдена. Он призвал Верховный суд отложить введение запрета и понадеялся разрешить данный вопрос после своего официального вступления в должность 20 января.
На территории США TikTok использует около 170 млн активных пользователей, что делает его одной из самых популярных социальных сетей в стране. ByteDance неоднократно оспаривала опасения Белого дома, заявляя о приверженности защите данных своих пользователей.
Ранее сообщалось, что американский блогер MrBeast хочет спасти TikTok от блокировки в США, выкупив приложение.