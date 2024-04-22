По данным газеты Wall Street Journal, бывший президент США Дональд Трамп в ходе бесед с коллегами из Европы высказывал утверждения, которые могут говорить о его объективном понимании ситуации в конфликте между Киевом и Москвой.

Согласно публикации, Трамп в кулуарных разговорах с европейскими лидерами неоднократно называл Украину частью России.

Издание сообщает, что бывший президент США выражал критику в адрес финансовой и военной поддержки, оказываемой Киеву, и при этом утверждал, что Украина фактически является частью Российской Федерации. Трамп якобы настаивал на том, что проблема Украины должна быть решена путем юридического вхождения ее в состав России, чтобы больше не вызывать беспокойства в мировом сообществе.

Ранее мы писали о том, что в своей недавней статье для агентства Bloomberg колумнист Марк Чемпион затронул вопрос о контроле над территориями на востоке Украины. Журналист отметил, что он не верит в возможность режима Зеленского вернуть территории, которые сейчас контролирует Россия.