Дональд Трамп может создать коалицию, целью которой станет прекращение украинского конфликта. Об этом сообщило издание The Independent.

По заявлению журналистов, венгерский премьер Орбан известен своими пророссийскими взглядами, за что его регулярно критиковали в ЕС. Папа Франциск разделяет его точку зрения, по этой причине они вместе могут войти в коалицию, которую сколотит Трамп.

«Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины», — указало издание.

Взгляды этих трех людей во многом совпадают, и по этой причине они могут объединить свои усилия, после чего конфликт на Украине будет завершен.

Ранее прогнозировалось, что кандидат на должность госсекретаря США Марк Рубио окажет давление на Киев, чтобы тот пошел на мирные переговоры с РФ. Украину заставят подписать соглашение в Россией, и окончательно откажут в членстве в НАТО, чтобы выполнить план Трампа по прекращению конфликта.