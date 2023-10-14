СМИ: ЦАХАЛ нанес удары по базам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по формированиям ливанской организации и политической партии «Хезболла». Об этом 14 октября сообщают военные каналы в соцсетях.

Отмечается, что атака произошла на объект движения «Хезболлы» на юге Ливана после проникновения в Израиль «неопознанных объектов».

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по террористической цели «Хезболла» на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ. ЦАХАЛ перехватил проникший воздушный объект и огонь по беспилотнику», – говорится в публикации.

Между Палестиной и Израилем 7 октября обострился конфликт. Впервые за 50 лет он повлек за собой тысячи жертв и стал самым масштабным столкновением сторон. В этот день ХАМАС, являющийся палестинским исламистским движением, которому принадлежит власть в секторе Газа, впустил по Израилю около пяти тысяч ракет.

«Хезболла» является военизированным ливанским шиитским движением, а также политической партией, которая выступает за создание в Ливане исламского государства – такого, как Иран. Россия не считает «Хезболлу» и ХАМАС террористическими организациями.

В ответ на это власти Израиля ввели в стране военное положение и начали призывать резервистов. Также Тель-Авив объявил о начале полномасштабной атаки на сектор Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия ЦАХАЛ в Газе «только началом». Он заявил, что боевики ответят за свои агрессию и атаку.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».