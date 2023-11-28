СМИ: у нескольких сотрудников ГУР вслед за женой Буданова выявили отравление

У некоторых сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины выявили такое же отравление, как и у супруги главы ГУР Кирилла Буданова Марианны, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.

28 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что Марианна Буданова попала в больницу после отравления металлами. По информации источника, женщина идет на поправку после курса лечения.

Другой источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену Буданова могли отравить через еду. Он отметил, что она жаловалась на плохое самочувствие. Он подчеркнул, что из-за небольшого весы у Марианны симптомы появились быстрее, чего нельзя сказать о сотрудниках ГУР, которые весят больше. Они, по данным издания, не так сильно ощутили отравление.

По информации украинских СМИ, сам Буданов не пострадал – никаких симптомов отравления у него не установлено. Следователи начали проверку по факту случившегося.

ГУР представляет собой орган военной разведки Министерства обороны Украины, осуществляющий разведывательные функции в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах. Ранее представители ведомства делали громкие заявления о Крымском мосте, называя его «лишней конструкцией».