СМИ: Украина нарушила запрет Швейцарии на экспорт оружия

Власти Украины нарушили запрет Швейцарии на экспорт оружия, закупив боеприпасы у одной из швейцарских компаний, сообщает издание Defense One, ссылаясь на информацию от торгового агрегатора Import Genius.

«Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, похоже, нарушают... запрет на подобные поставки», – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, таким образом, Киев нарушил статью 22а законодательства Швейцарии. Данная статья запрещает Берну экспортировать оружие государствам, которые участвуют в конфликтах или нарушают права человека. Кроме того, закон ограничивает продажу или передачу вооружения странам, в которых присутствует риск его использования против мирного населения, а также риск, связанный с возможным его попаданием в «нежелательные» государства.

По данным СМИ, в июле украинская компания Ukrainian Armor закупила патроны 308-го калибра («Винчестер») и 338-го калибра («Лапуа-Магнум») через польского импортера. Данные патроны производятся швейцаркой компанией SwissP Defence.

Ранее Defense One сообщало о том, что Киев закупает вооружение и боеприпасы в три раза дороже, чем Россия. По данным издания, в импорте также участвует одна из польских компаний.

Российский МИД направлял странам, которые снабжают Украину оружием и боеприпасами, в том числе натовского образца, ноту протеста, однако никакой реакции на это не последовало.