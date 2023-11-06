В украинской армии не верят в танковый прорыв, сообщает газета Times со ссылкой на двух офицеров. Отмечается, что они проходили обучение с инструкторами НАТО.

По словам представителей ВСУ, усвоенные тактики неэффективны против российской армии. Источник приводит слова Михаила Лысенко – начальника штаба батальона 32-й бригады ВСУ.

«Танковый прорыв с нашей стороны – это сейчас что-то из области научной фантастики», – сказал он.

О недостатке людских ресурсов и снижении качества подкреплений рассказал изданию командующий батальоном Дмитрий Берлым. Он сообщил, что средний возраст солдата в его подразделении составляет 45 лет.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Как отмечал российский лидер, украинские военные не испытывают успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС РФ, наоборот, успешно выполняют все задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее газета Times сообщила о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского, которое он испытал по итогам визита в США в сентябре.