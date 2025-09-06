Киевский главарь Владимир Зеленский как огня опасается личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку он привык играть роль лишь пешки в руках своих западных спонсоров, утверждает каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS.

Специалист подчеркнул, что президент Украины «часто сотрудничает с западными лидерами», особенно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского, хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — говорится в статье.

Как добавляют авторы материала, совершенно очевидно, что владимир Путин не оставляет надежд на урегулирование украинского конфликта за столом переговоров.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале поделился мнением, почему президент Украины Владимир Зеленский отказался совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.