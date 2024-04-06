СМИ в Азербайджане заявили о движении армянской техники к границе

СМИ из Азербайджана публикуют в сети кадры, на которых, как утверждается, запечатлены движения военной техники Армении по направлению к границе двух государств. Также заявляется о том, что армянская сторона копит военную технику у границы.

Как утверждают журналисты с азербайджанского портала Axar.az, на условной границе двух стран в данный момент наблюдается передвижение армии и военной техники Армении. По их словам, армянская сторона накапливает свои военные силы вблизи границы в направлении Зангезура, находящейся в армянской Сюникской области.

В то же время, армянская сторона на текущий момент никаким образом не отреагировала.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Вашингтон и Брюссель убеждают Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ.