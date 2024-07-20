СМИ: в Демпартии США усиливается поддержка Харрис на замену Байдену
Фото: [Office of the President of the United States]
Все больше представителей Демпартии США склоняются к тому, что вице-президент Камала Харрис должна заменить Джо Байдена в президентской гонке, передает телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров.
Сообщается, что в стане демократов нарастает усталость от неопределенности перспектив по поводу дальнейшего участия 81-летнего Байдена в гонке, которую он явно проигрывает республиканцу Дональду Трампу.
Считается, что если Байден все-таки откажется от участия в выборах, то более сильного кандидата, чем Харрис, в Демократической партии не найти.
Ранее сообщалось, что уже четыре сенатора-демократа и более 30 конгрессменов призвали Байдена уступить место другому кандидату.