СМИ: в Демпартии США усиливается поддержка Харрис на замену Байдену

Все больше представителей Демпартии США склоняются к тому, что вице-президент Камала Харрис должна заменить Джо Байдена в президентской гонке, передает телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров.

Сообщается, что в стане демократов нарастает усталость от неопределенности перспектив по поводу дальнейшего участия 81-летнего Байдена в гонке, которую он явно проигрывает республиканцу Дональду Трампу.

Считается, что если Байден все-таки откажется от участия в выборах, то более сильного кандидата, чем Харрис, в Демократической партии не найти.

Ранее сообщалось, что уже четыре сенатора-демократа и более 30 конгрессменов призвали Байдена уступить место другому кандидату.