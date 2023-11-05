СМИ: В Израиль приехали Джонсон и Моррисон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прилетели с визитом «солидарности» в Израиль. Об этом 5 ноября сообщила израильская газета Jerusalem Post.

Отмечается, что политики проводят тур по южному региону израильского государства. Именно на населенные пункты, расположенные там, напали боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября.

«Борис Джонсон, бывший премьер-министр Соединенного Королевства, и Скотт Моррисон, бывший премьер-министр Австралии, приземлились в Израиле в воскресенье утром с целью нанесения визита солидарности», – говорится в материале издания.

(ЦАХАЛ) в секторе Газа. Израильские военные продолжают атаковать объекты в палестинском анклаве. Ранее командование армии сообщило о взятии Газы в кольцо.

Ранее в Израиль с таким же визитом приезжали президент США Джо Байден, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Издание Times of Israel накануне сообщило, почему визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится под срывом.

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