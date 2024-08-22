СМИ: в США готовятся новые обыски у американцев, сотрудничающих с Россией

Министерство юстиции США начало широкомасштабное расследование в отношении граждан страны, которые сотрудничают с российскими СМИ, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В августе уже прошли обыски у бывшего разведчика и колумниста RT Скотта Риттера, а также у ведущего «Первого канала» политолога Дмитрия Саймса. При этом обвинений журналистам пока не предъявили.

По данным издания, обысков должно стать больше. Отмечается, что администрация Джо Байдена подозревает российские СМИ во вмешательстве в выборы президента США.

Ранее американские власти не пустили Скотта Риттера на ПМЭФ. По словам экс-разведчика, таможенники по приказу Госдепа изъяли у него паспорт во время посадки в самолет.