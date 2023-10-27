СМИ: В Стамбуле прогремел взрыв

На западе Стамбула произошел взрыв, сообщило агентство DHA . По какой причине он прогремел – неизвестно.

По информации источника, взрыв произошел в районе Багджылар по неустановленной причине в подвале трехэтажного здания. Не меньше пяти человек получили ранения. В доме находится предприятие, какое именно – не уточняется. Сейчас на месте происшествия – пожар.

1 октября у здания МВД в Анкаре неизвестные предпринял попытку совершить теракт. Организаторами стали двое молодых людей, которые подъехали к зданию ведомства и совершили возле него взрыв. Один террорист подорвал себя, второго ликвидировали полицейские. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки.

Ранее мы сообщали, что из-за пожара в Якутске погиб человек. Огонь охватил многоэтажное офисное здание, в котором помещения арендовали более 50 предприятий. Также больше 10 человек пострадали. Была произведена эвакуация.