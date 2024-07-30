СМИ: Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов в Евросоюз

Отныне граждане России и Белоруссии включены Венгрией в так называемую программу национальной карты, что позволит им въезжать на территорию республики, а значит и всего Евросоюза, и пребывать там по упрощенной схеме. об этом пишет Deutsche Welle*.

В материале издания немецкие журналисты отмечают, что в указанную программу Будапешт включил россиян и белорусов аккурат после официального визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву в начале июля.

«Национальная карта выдается на два года с возможностью продления. Кроме того, обладатели такой карты не проходят специальную проверку при въезде в Венгрию», — говорится в заметке.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в Москве и встретился с президентом РФф Владимиром Путиным 5 июля. Визит главы венгерского правительства был необъявленным. В ходе совместных переговоров глава российского государства поделился с собеседником планом Москвы по урегулированию конфликта на Украине.

* – издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.