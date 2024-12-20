СМИ: власти Чада потребовали от Франции вывести войска до 31 января

Власти Чада выдвинули требование о выводе французских войск из страны до 31 января 2025 года. Об этом сообщило радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене.

Отмечается, что предписание было передано Парижу в четверг вечером, 19 декабря. Ранее предложенный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затянутый.

Военные источники во Франции выразили недовольство заявленным сроком, отметив, что обеспечить вывод тысячи солдат и техники за семь недель невозможно. Они полагают, что это требование является частью тактики давления со стороны радикального крыла правительства Чада.

По информации чадского источника, оптимальным сценарием для Нджамены было бы, если французские силы покинули страну до конца февраля — до начала священного месяца Рамадан. В обеих столицах отмечают, что диалог продолжается в конструктивном русле.

Ранее, 29 ноября, Министерство иностранных дел (МИД) Чада объявило о разрыве соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией. Издание Jeune Afrique сообщало, что причиной изменения отношений между странами стало различие во взглядах сторон на ситуацию в гражданском конфликте в Судане.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о конце режима президента Франции Эммануэля Макрона.