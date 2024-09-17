Валерий Залужный, ранее командовавший украинскими вооруженными силами, был против вводa войск в Курскую область, сообщило издание Politico со ссылкой на украинских должностных лиц.

«Он считал это рискованным предприятием», — уточнил один из источников.

Залужный отмечал отсутствие конкретного плана действий после проникновения на российскую территорию. Он неоднократно поднимал этот вопрос, но так и не получил ясного ответа от президента Украины Владимира Зеленского.

Эмиль Ишкулов, бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, также возражал против наступления. По словам источников, он переживал, что его бригада может стать слишком уязвимой на российской территории, что приведет к значительным потерям.

Ранее сообщалось, что новую внешнюю политику ЕС вместо Борреля будет курировать эстонка Каллас.