СМИ: Залужный попросил у США деньги и снаряды для «деоккупации Украины»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины», сообщила в понедельник, 4 декабря, «Украинская правда».

Издание ссылается на источник, знакомый с деталями переговоров Залужного и Остина, который в ноябре прилетал в Киев. С главой Пентагона также провел встречу министр обороны Украины Рустем Умеров.

В материале издания отмечается, что представители Украины показали Остину расчеты и «предварительные идеи» Генерального штаба ВСУ по перспективному планированию.

«Он (Остин, – прим.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», – говорится в публикации.

Также, пишет автор материала, Залужный пожаловался американскому министру на вмешательство офиса президента Украины в управление украинской армией. Отмечается, что президент Владимир Зеленский узнал об этом и еще больше перестал доверять командованию.

В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщила, что у военного ведомства осталось порядка 5,2 миллиардов долларов на оказание военной помощи Киеву. Издание отмечало, что этих средств должно хватить Украине на полгода – до принятия следующего бюджета.

Издание Financial Times накануне отметило, что Зеленский и Залужный перестали вместе появляться на публике.