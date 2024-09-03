СМИ: замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время
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В ближайшее время может состояться увольнение заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, сообщило издание «Украинская правда».
«Ростик (Ростислав Шурма) готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что Зеленский его готов отпустить», — говорится в сообщении.
Источники утверждают, что на вакантную позицию Шурмы рассматривают Александра Камышина, который занимает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Ранее сообщалось, что МИД Украины признал беспомощность МУС перед Путиным.