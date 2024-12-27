СМИ: Зурабишвили может помиловать Михаила Саакашвили в последние дни своего президентства

Грузинская оппозиция все последние дни активно торгуется с уходящим президентом Грузии Саломе Зурабишвили за освобождение бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, что отбывает срок в тюрьме города Рустави. Об этом передает телеканал «Рустави-2».

По словам Тины Бокучавы, лидера «Единого национального движения», пока не удаётся убедить Зурабишвили принять это решение из-за серьезных противоречий с президентом.

«Сегодня тот момент, когда все должны объединиться и осудить политическое преследование, жертвой которого является президент Михаил Саакашвили и жертвой которого может стать сама президент Саломе Зурабишвили», — подчеркнула Бокучава.

Она подчеркнула, что у главы государства есть лишь несколько дней, чтобы решить вопрос о помиловании Михаила Саакашвили. 29 декабря она должна в соответствии с действующей конституцией Грузии покинуть свой пост.

В 2022 году, когда Михаил Саакашвили прибыл на родину из Украины и был арестован грузинским судом, вопрос о его помиловании был поднят впервые. С тех пор президент Саломе Зурабишвили неоднократно высказывалась по этому поводу, но решение так и не было принято.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Кобахидзе допустил запрет оппозиционных партий в стране.