В ходе брифинга, прошедшего накануне, Кирби рассказал, что у Штатов более не осталось бюджетных ресурсов на продолжение оказания военной поддержки Киеву. Он уточнил, что страна выдала Украине последний пакет из своих запасов, и на который у государства хватало финансирования.

Представитель Белого дома в очередной раз заявил о критической важности одобрения новых средств для помощи Киеву со стороны американского Конгресса. Кирби подчеркнул, что нужда Украины в американском оружии является острой, «особенно в зимние месяцы».

Недавно одно из американских СМИ опубликовало материал о том, что Соединенные Штаты пытаются добиться от украинского руководства уточнения плана боевых действий в текущем конфликте. Политологи отмечали, что такие статьи, в том числе, являются частью большого механизма для манипуляции общественным мнением – Западу становится все сложнее скрывать факт скорой победы российской стороны в конфликте.