Востоковед Курбанов считает, что Блинкен прибыл в Израиль выкручивать руки Нетаньяху

В Иерусалиме проходит встреча израильского лидера Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний находится с визитом в Израиле с целью продолжения дипломатических попыток для урегулирования конфликта в Газе. По словам востоковеда Руслана Курбанова, Нетаньяху делает все, чтобы препятствовать переговорам по анклаву. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что израильский премьер желает остаться на гребне продолжающейся войны, растянутой во времени, для которой он придумывает все новые и новые поводы. Ему необходимо остаться во главе правительства доизбрания Дональда Трампа президентом США.

По мнению политолога, Блинкен намерен в ходе визита в Иерусалим добиться от израильского премьера перемирия в ближневосточном регионе, в Белом доме это представят как победу демократов с целью обеспечить голоса своему кандидату на предстоящих президентских выборах Камале Харрис.

Он уточнил, что у Вашингтона имеются для этого инструменты. Так, при условии если Нетаньяху откажется от соглашения, то Вашингтон перестанет поставлять Израилю вооружение и держать свой флот в Средиземном море и в Красном море, чтобы давить на Иран.

Ранее сообщалось, что переговоры в катарской Дохе по Газе в первый же день достигли прогресса.