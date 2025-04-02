Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило свое действие

Между Россией и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах. Документ по этому поводу вышел на сайте официальных правовых актов.

Соглашение о сотрудничестве, которое касается таможенных дел, было подписано РФ и правительством Литвы еще в 1995 году. Этот договор утратил свою силу 31 марта 2025 года.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — указано на сайте.

Ранее сообщалось, что Германия начала разворачивать свои воинские части в Литве впервые после Второй мировой войны. На литовской территории приступает к службе 45-я бронетанковая бригада бундесвера, которая недавно была создана. По утверждению командира этой бригады, его часть будет защищать восточный фланг НАТО, а также обеспечивать безопасность и свободу местных жителей.